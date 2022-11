UGT vence nas eleccións sindicais da Deputación de Pontevedra e por primeira vez liderará o comité de empresa

O comité de empresa da Deputación Provincial de Pontevedra cambiará de siglas despois de décadas de hexemonía de CCOO. O sindicato UGT venceu nas eleccións sindicais celebradas este xoves, logrando por primeira vez unha maioría absoluta que permitirá liderar aos representantes dos traballadores.

UGT logrou cinco dos nove delegados en liza despois de obter 87 votos nas tres mesas electorais dispostas na Deputación. CCOO, ata agora líder do comité de empresa, logrou 71 votos e 4 representantes.

A partir de agora, serán delegadas e delegados da UGT no comité da institución provincial Natalia Fraguas Fernández, traballadora do Museo de Pontevedra; Ana Couto Cerviño, traballadora do ORAL; Ana Paula Barral Rial, traballadora de Príncipe Felipe; Víctor Godoy Filgueira, traballador do ORAL; e Mónica Regueira Luna, traballadora no Pazo Provincial.

Dende a Sección Sindical de UGT na Deputación dan as grazas ao persoal laboral da Deputación por "apostar por un cambio tan determinante" e darlle un apoio que "racha con maiorías ininterrompidas durante décadas do sindicato que quedou agora en segundo lugar".

O proceso electoral que vén de rematar tivo o seu inicio a comezos do mes de outubro, coa constitución de dúas mesas electorais que se situaron no Pazo da Deputación e unha itinerante que recolleu os votos do persoal laboral que traballa nas oficinas periféricas do ORAL en toda a provincia (Lalín, A Estrada, Caldas, Sanxenxo, Tui, Porriño e Ponteareas….) e na finca de Mouriscade en Lalín.

Soamente UGT e CCOO conseguiron o número de candidatos necesarios para poder presentarse ás eleccións sindicais tanto no colexio de técnicos e administrativos como no de especialistas.