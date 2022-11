Compromiso da Xunta para mellorar a ermida de Nosa Señora da Lanzada con 50.000 euros

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, mantiña un encontro en San Caetano este xoves co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, para anunciar que está prevista un investimento de 50.000 euros na mellora das condicións de conservación da ermida de Nosa Señora da Lanzada, no municipio turístico.

Está previsto que nas próximas semanas se inicie o proceso de licitación, unha vez que xa se atopa elaborado o proxecto para asumir esas melloras.

As obras tamén contemplan unha reforma do acceso a este inmoble pertencente ao románico tardío do século XII e construído sobre restos doutra capela máis antiga. No seu interior destaca un retablo barroco. Este espazo atópase moi relacionado co rito tradicional do baño das nove ondas.

Román Rodríguez explicou que esta ermida ofrece unha das "estampas máis icónicas e recoñecibles do concello de Sanxenxo". "É a nosa obriga garantir a súa conservación para que nos próximos anos continúe sendo un dos enclaves máis destacados da Lanzada", expuxo o conselleiro.