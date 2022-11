A Policía Local da Illa, a primeira da comarca en contar cunha pistola 'taser'

A Policía Local da Illa de Arousa acaba de converterse na primeira da comarca do Salnés en contar cun dispositivo electrónico de control, as coñecidas popularmente como pistolas 'taser'.

Este novo dispositivo inmobilizador ten un obxectivo principalmente disuasorio e será empregado como alternativa ás armas de fogo en situacións extremas nas que exista perigo para terceiras persoas ou para os propios axentes.

O concelleiro de Seguridade Cidadá da Illa de Arousa, Luis Arosa, presentou este xoves este novo recurso e explicou que decidiu adquirir esta arma non letal para complementar o equipamento da Policía Local para intervir en situacións de risco cando sexa necesario reducir a unha persoa con comportamentos moi agresivos.

Previamente á súa adquisición, dous axentes realizaran cursos formativos na Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada para o seu manexo.

Luis Arosa explica que se trata dun "dispositivo alternativo" coa función principal de "disuadir ameazas e rebaixar a tensión en situacións límite". Aínda que "o ideal será non ten que usala nunca" Luis Arosa insiste en que o novo inmobilizador electrónico pode ser "moi útil para disuadir ameazas", xa que segundo as estadísticas no 90% dos casos non se chega a disparar.

Así, está pensada para situacións de violencia de xénero ou de alteración da orde pública, dando un plus de seguridade ao facilitar o control do presunto agresor ou agresora sen riscos para ningún dos implicados.

O edil de Seguridade indica que con estas novas ferramentas o goberno local da Illa continua na mellora e modernización dos medios da Policía Local, dotándoos de novos medios que garantan a protección da cidadanía e dos propios axentes.