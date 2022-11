Zona Franca, "disposta" a implicarse para impulsar o polígono de Fragamoreira

Hai máis de nove anos, segundo as previsións iniciais, que debería estar en servizo o polígono industrial de Fragamoreira, en Poio. Pero a negativa da Xunta de Galicia, a pesar das reiteradas demandas do goberno municipal, frustrou sempre os plans de desenvolvemento.

O proxecto para este polígono recollía unha superficie de actuación de máis de 386.000 metros cadrados, dos cales case 235.000 ían ter un aproveitamento industrial ou comercial. O resto sería para viarios, zonas verdes e outros equipamentos, entre eles unha escola infantil.

A falta do apoio autonómico, cada vez son máis insistentes as voces que se dirixen ao Goberno central, fundamentalmente á Zona Franca que, segundo recoñece o seu propio delegado, saíu da súa "zona de confort" e impulsa proxectos no norte da provincia.

"Se nalgún momento Poio nos chama para analizar como está o polígono e as posibilidades que hai de crecemento, estamos dispostos a estudalo", sostivo David Regades, preguntado respecto diso tras unha reunión en Pontevedra.

Aínda que recoñece que, polo momento, "non estamos nesa fase", Regades subliña que Zona Franca sempre se mostra favorable a desenvolver novo chan industrial na provincia. Actualmente xestionan oito polígonos, dos cales só hai dispoñibilidade nun deles.

Por iso é polo que reitere que "se aquí xorden oportunidades estudarémolas de forma seria e responsable", partindo dun plan de viabilidade que determine se este polígono de Fragamoreira "é viable e temos demanda, que eu creo que si".

A implicación de Zona Franca, sostivo o seu delegado, sería "económica e tecnicamente", xa que asegurou que a experiencia deste organismo permite que os estudos que se impulsan "sexan máis efectivos que os doutras administracións".