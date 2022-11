Pictogramas para eliminar barreiras de comunicación entre a Garda Civil e as persoas con autismo

Simón Venzal, Maica Larriba e África Nores amosan os pictogramas © Mónica Patxot Pictogramas para facilitar a comunicación entre a Garda Civil e persoas con TEA © Mónica Patxot Maica Larriba, cos pictogramas para facilitar a comunicación entre a Garda Civil e persoas con TEA © Mónica Patxot

Os gardas civís da Comandancia de Pontevedra terán en todos os seus vehículos e cuarteis novas ferramentas para comunicarse coas persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA). En todos os coches patrulla levarán fichas con pictogramas cos elementos básicos para eliminar calquera barreira de comunicación e nos postos físicos contarán con máis recursos nun caderno.

As persoas con TEA precisan pautas de comunicación diferentes e, moitas veces, aos integrantes das Forzas e Corpos de Seguridade fáltanlles ferramentas para chegar a eles que dificultan axudarlles en momentos en que necesiten calquera tipo de auxilio.

Con esta iniciativa, preténdese facilitar eses recursos e evitar, por exemplo, que, nun momento no que necesitan auxilio, xérenselles danos psicolóxicos ou mesmo se xere rexeitamento aos uniformes.

A iniciativa forma parte dun programa piloto impulsado desde a Garda Civil de Pontevedra que, en caso de funcionar, estenderase a outras provincias. Para a elaboración de todo ese material, traballouse de forma conxunta co gabinete psicopedagóxico Arcoiris de Vigo.

A logopeda África Nores, do gabinete Arcoiris, explica que cos nenos con TEA trabállase para darlles ferramentas que lles faciliten comunicarse e moitas veces "o neno chega a comunicarse de forma funcional" e actualmente, a maioría destes menores adoitan levar con eles unha tableta ou un comunicador que lles axuda a poder entenderse sen dificultades. Con todo, se se dan circunstancias extraordinarias como, por exemplo, que se perdan, poida que non leven os seus recursos e entra en escena as capacidades dos axentes.

Cando un axente detecte que se atopa ante un neno con TEA, pode mostrarlle estes pictogramas elaborados entre a Garda Civil e Arcoiris. "ensínalle iso e tranquilízao".

Estes materiais permitirán, por exemplo, "explicar se se perdeu, se lle pasou algo, onde foi...". A través destes debuxos, poderán indicar aos axentes datos básicos sobre o ocorrido e como axudarlle.

O mesmo sucede coas persoas adultas, para as que tamén está pensada esa ferramenta. África Nores explica que hai moitas persoas con autismo que "non teñen linguaxe" e que "se cadra non levan con eles os recursos" que lle facilitan comunicarse e, para recibir unha correcta atención, resulta positivo contar con este tipo de ferramentas.

Así, África Nores considera positivo que os axentes "vaian con tarxeta de presentación e digan: estou aquí para axudarche, non para facerlle dano".

A Comandancia de Pontevedra acolleu este xoves a presentación destas novas ferramentas nun acto no que participaron a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; o coronel xefe da Garda Civil, Simón Venzal; e África Nores.

Larriba destacou que contar cun "correcto sistema de comunicación" coas Forzas e Corpos de Seguridade é "garantía de mellor inclusión" das persoas con TEA.

O coronel Venzal explicou que as ferramentas están deseñadas "conxuntamente" entre Arcoiris e a Garda Civil e que, para que todo o persoal as saiba aplicar, incluirán cursos específico sobre a materia na formación periódica que reciben.

A "prioridade" da Garda Civil, lembrou, é a atención ao cidadán e considera que este proxecto piloto encaixa no "espírito que caracteriza á Garda Civil, o espírito de auxilio, o espírito benemérito".