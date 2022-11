Asfaltan o vial que une Noalla e O Castro con caucho procedente de pneumáticos fóra de uso

O Concello de Sanxenxo acaba de pavimentar o vial que discorre entre Noalla e O Castro en Vilalonga. As obras permitirán mellorar as condicións do camiño e facilitará o acceso a parcelas agrícolas situadas nas súas marxes.

A actuación, executada por Construcións e Viarias (Covsa), ten un custo de 54.339 euros e é subvencionada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) dentro do seu Plan de Mellora de camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas 2022-2023.

O anterior firme actual atopábase en moi mal estado. Os traballos consistiron na instalación dunha nova capa de rodadura sobre o pavimento asfáltico para mellorar a calidade e seguridade viaria. Trátase dun vial cunha elevada densidade de tráfico, cunha lonxitude de 1.176 metros e un ancho de plataforma medio entre 4,50 e 5 metros na maior parte do seu percorrido.

Os traballos comezaron coa limpeza das marxes e apertura de cunetas ao longo do vial. A superficie total a pavimentar foi de 5.560 metros cadrados. O prazo de garantía das obras é de 12 meses.

Como consideración de tipo ambiental, cabe destacar que a totalidade do betume empregado na fabricación da mestura bituminosa en quente dos traballos foi ligante de betume asfáltico mellorado con caucho procedente de pneumáticos fóra de uso.

Esta condición persegue o mantemento ou mellora dos valores medio ambientais xa que este betume empregado engade as vantaxes técnicas que achega o emprego de po de caucho ao betume xunto coas vantaxes medio ambientais derivadas da eliminación dun residuo, que pasa a converterse nunha materia prima na fabricación destes ligantes para o seu uso nas mesturas asfálticas.