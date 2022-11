Localizan o corpo do piragüista desaparecido no Lérez

Dispositivo de procura no Lérez por un piragüista desaparecido © Mónica Patxot

Un veciño que se atopaba polo paseo da autovía de Marín localizou sobre as dez da mañá deste martes o corpo sen vida de José Manuel Penas Balchada, coñecido como 'Keni', desaparecido desde o venres 28 cando ía en piragua polo río Lérez.

O corpo foi localizado flotando no Lérez no barrio de Mollavao, á altura de Pontemuiños e do acceso á autoestrada. Cando estaba a piques de cumprirse o cuarto día na auga, emerxeu e podíase divisar desde a beira.

A testemuña alertou aos servizos de emerxencias e de inmediato desprazáronse ata a zona dotacións dos Bombeiros de Pontevedra (que coordinan o operativo de procura), a Garda Civil e as policías Local e Nacional.

Menos dunha hora despois do achado, sobre as 10.45 horas deste martes, unha embarcación axudou ao rescate do corpo e o seu traslado a terra.

José Manuel Penas Balchada desapareceu sobre as doce e media da mañá despois de envorcar a embarcación na que adestraba. O home, de 49 anos e integrante do Club Naval, afundiu nas augas do río instantes despois e, a pesar de que unha testemuña viuno, alertou de inmediato aos servizos de emerxencia e botouse á auga xusta despois, xa non puido rescatarlle.

A procura de 'Keni' comezou xusto despois da súa desaparición e abarcou un amplo espazo río arriba ata Bora e río abaixo ata a súa desembocadura, chegando mesmo ata a illa de Tambo. A pesar de que esta ampla zona se peiteou con intensidade, ata o de agora non puidera ser localizado, de modo que a hipótese que se manexa é que quedou afundido e non emerxeu ata pasadas case as 96 horas.

As tarefas de procura, coordinadas polo xefe de bombeiros de Pontevedra, Vicente Ferrería, realizáronse desde a superficie, pero tamén mergullándose no Lérez e desde o aire cun dron da Policía Nacional que se mobilizou na tarde do luns. Houbo catro mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil e cinco do equipo de mergullo e rescate ERPOL da unidade subacuática da Policía Autonómica, ademais de unidades dos bombeiros, o servizo marítimo da Garda Civil, Salvamento Marítimo, os Gardacostas de Galicia, a Policía Nacional e a Policía Local que buscaron ao desaparecido desde terra e a bordo de diversas embarcacións.