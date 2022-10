As ideas políticas "demonizadas" concentrarán a temática das xornadas contra a impunidade franquista

María Ortega, deputada da Memoria, presenta as IV Xornadas Contra a Impunidade Franquista © Deputación de Pontevedra Programa de actividades das IV Xornadas contra a Impunidade Franquista © Deputación de Pontevedra

Durante o venres 11 e o sábado 12 de novembro vai celebrarse unha nova edición das Xornadas contra a impunidade franquista, que organiza o departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra.

Nesta ocasión, o título desta cuarta edición é 'As ideas furtadas' coa idea de establecer un debate aberto sobre a memoria da represión franquista centrándose, nesta ocasión, na "demonización" de determinadas ideas políticas e ideoloxías, que foron atacadas tras o golpe de Estado militar.

Desta forma, durante os dous días tratarase de analizar o ataque que sufriron ideas como a masonería, o anarquismo, o republicanismo ou os nacionalismos diferentes ao español, segundo explicou María Ortega, deputada da Memoria, na presentación deste evento.

O programa recolle que a primeira conferencia centrarase na influencia exercida sobre a cidadanía por parte do relato que transmitiu o poder. Manu Levin, filólogo, guionista de 'O Intermedio' e secretario de Discurso e Análise Política de Podemos, responsable dos discursos de Pablo Iglesias nas campañas electorais entre 2017 e 2021 ofrecerá un relatorio sobre as ideas roubadas e o relato oficial.

A continuación, analizarase a Transición desde o punto de vista da experiencia. O socialista e masón José Vázquez Fouz; Pilar Allegue, integrante na Transición de opcións minoritarias no nacionalismo de esquerdas; e o anarquista Alberte de Esteban debaterán baixo a moderación do xornalista de PontevedraViva, Álex Espiño, sobre a situación xerada coa chegada do réxime democrático en 1978.

O escritor Fernando Rueda, doutor en Xornalismo pola Universidade Complutense, falará durante a tarde sobre os servizos secretos ao servizo do rei Juan Carlos I, tanto na ditadura como na democracia. A continuación proxectarase o documental 'La cigüeña de Burgos' coa presenza da súa directora, Joana Conill, filla do ex vicepresidente da Deputación de Barcelona, que foi torturado e encarcerado en Burgos durante os anos 60 pola súa loita contra a ditadura de Franco.

O día 12 iniciarase a sesión cunha mesa redonda sobre a represión das identidades nacionais na que se tratarán as consecuencias da persecución que os nacionalismos periféricos tiveron durante o réxime franquista. Aitor Esteban, portavoz do PNV no Parlamento; Olalla Rodil, vicevoceira do BNG no Parlamento de Galicia; e Joan Tardá, ex portavoz de ERC no Parlamento, serán os encargados de expoñer a súa visión.

O profesor Carlos Callón ofrecerá a conferencia 'O trauma franquista e a memoria da lingua'. A última intervención chegará a través da profesora Ana-Sofía Ferreira, que ofrecerá unha comparación entre as políticas públicas de memoria desenvolvidas en Portugal tras a revolución dos Cravos e o tratamento que se realizou en territorio español.

Por último, está previsto que durante a tarde do sábado realícese un roteiro coa escenificación de pasaxes de mulleres que foron represaliadas en Pontevedra a cargo da compañía teatral Os Quinquilláns cunha proposta dirixida por Tero Rodríguez e a actuación musical de Lucía César Veloso e Manolo Dopico.