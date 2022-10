Inmersións a 6,6 metros e percorridos circulares para rastrexar os fondos do Lérez

Procura do piragüista desaparecido no río Lérez © Mónica Patxot Procura do piragüista desaparecido no río Lérez © Mónica Patxot Procura do piragüista desaparecido no río Lérez © Mónica Patxot Procura do piragüista desaparecido no río Lérez © Mónica Patxot

As tarefas de procura do piragüista desaparecido no Lérez o pasado venres céntranse tanto en superficie como baixa a auga e desde a tarde deste luns tamén cun dron do servizo aéreo da Policía Nacional. Un dispositivo completo e complexo coordinado polo xefe de bombeiros de Pontevedra, Vicente Ferrería, que este luns quixo insistir nos fondos do río para peitear outra vez as inmediacións do que chaman "zona cero", a área na que se perdeu de vista ao desaparecido.

Para leste rastrexo baixa a auga, desde o venres mergúllanse catro axentes dos Grupos Especiais de Actividades Subacuáticas da Garda Civil (GEAS) e desde o sábado tamén o equipo de mergullo e rescate ERPOL da Policía Autonómica. Este luns, as tarefas só realizáronse pola mañá, suspendéndose pola tarde, e o martes xa só espérase os axentes da Policía Autonómica, aínda que as decisións poden ir cambiando.

O brigada Celestino Gago, xefe dos GEAS en Galicia, explica que, baixa a auga, o seu traballo complícase pola baixa visibilidade. Aínda que este luns mellorou con respecto ao venres e o sábado, e hai "un metro de visibilidade" que lles impediu seguir durante a tarde por falta de luz.

A "rutina" é sempre a mesma, "tes que ir aos poucos", explica o brigada Gago. Así, por exemplo, este luns tiñan "un cabo guía", unha corda debaixo da auga, e fixeron percorridos circulares. Desta forma, foron "varrendo" con percorridos circulares cun diámetro cada vez maior.

Os mergulladores mergulláronse en total este luns unha hora, na que baixaron a 6,6 metros de máximo. En días anteriores chegaron a mergullarse a 9 metros porque lles coincidiu en marea alta, pero este luns a media foron eses 6,6 e nalgún momento puntual un máximo de 7.

Dado é unha zona pouco profunda, puideron chegar a mergullarse durante unha hora seguida. Canta maior é a profundidade da inmersión, o tempo baixo a auga foise reducindo, pero este luns foi longo.

A auga atopárona o sábado a 16 graos e este luns a 14 e unha das diferenzas fundamentais desta cuarta xornada son as condicións do río en canto á corrente, pois este luns "hai menos corrente", de forma que puideron ir tamén río arriba e cara a unha zona do río na que hai un pozo con maior profundidade.

Durante o tempo que permaneceron na auga, centráronse tanto os GEAS como ERPOL na zona comprendida entre as pontes do Burgo e das Correntes, o punto no que desapareceu José Manuel Pena Balchada, coñecido como 'Keni'.

Unha testemuña viu como envorcaba a piragua e tentaba suxeitarse, pero a auga levouno e a pesar de que esta testemuña alertou rapidamente aos servizos de emerxencias e botouse á auga, xa non puido localizalo. Desde o Club Naval de Pontevedra, o seu presidente, Carlos Paz, chegou xusto despois cunha embarcación, pero xa non puideron localizalo.

O operativo complétano os bombeiros, Salvamento Marítimo, os Gardacostas de Galicia, o Servizo Marítimo da Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Local buscando ao desaparecido desde terra e a bordo de diversas embarcacións. Todos estes si poden alongar a procura ata tarde.

Ademais, paralelamente, a Policía Nacional investiga o ocorrido e será a encargada de elaborar un atestado e envialo ao xulgado, pero, de momento, o traballo segue en marcha, sen concluír e con todas as hipóteses abertas.