O Lérez, un río seguro cun punto negro na Ponte do Burgo

O tramo urbano do río Lérez é un paraíso para o piragüismo. Cada día navegan as súas augas decenas de padeeiros, tanto afeccionados como profesionais, e a conclusión é unánime. "Perigoso?, non".

"Levo desde o ano 65 baixando todos os días ao río para navegar e perigoso non é", asegura Carlos Paz, veterano piragüista e presidente do Club Naval. Só hai que ver cantos deportistas practican piragüismo ou remo ao longo dos 8 quilómetros que integran o tramo urbano do Lérez e comparalo co número de accidentes, como a desgraza sufrida o pasado venres por Jose Manuel Penas, para ratificar a súa afirmación.

Con todo, en determinadas circunstancias existen zonas que poden resultar complicadas. A principal atópase baixo os arcos da Ponte do Burgo. "É unha zona de dificil paso porque pola estreiteza dos arcos xérase moita corrente", explica o xefe dos bombeiros de Pontevedra, Vicente Ferrería.

"Ese día a auga baixaba con moita forza e fai remuíños, cando é así adoitamos evitar pasar por aí", recomenda Paz aos padeeiros menos expertos. Aínda así, superar un obstáculo deste tipo non resulta difícil para piragüistas tan experimentados como Penas. "Pódeche facer un crebo a piragua ou levarche a pa", explica Paz o que pode ocorrer ao cruzar un destes remuíños.

"Hai que ser habilidoso, é a zona de máis risco", recalca Ferrería, sobre unha zona do río cunha profundidade que varía entre os 2,5 e os 4,5 metros en función das mareas.

Pero non é a única. Unha situación similar prodúcese ás veces tamén na contorna do Puente dos Tirantes, aínda que nesa zona o calado é menor e o risco é practicamente inexistente porque con marea baixa faise pé.

Neste sentido, Carlos Paz aproveita para descartar falsos mitos sobre o paso do río por Pontevedra. "A xente di que hai pozos e iso non é verdade". Tampouco a temperatura da auga pode supoñer unha ameaza para os deportistas, e moito menos nesta época do ano na que as temperaturas están a ser máis cálidas do habitual.

"Foi unha fatalidade, un cúmulo de circunstancias", conclúe Paz sobre as causas da desaparición do seu compañeiro, en cuxo dispositivo de procura participa desde o primeiro momento.