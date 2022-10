Cuarto día de busca do piragüista desaparecido no Lérez, lastrada polas chuvias e a turbidez da auga

Río arriba ata Bora e río abaixo ata a súa desembocadura, chegando mesmo ata a illa de Tambo. Esta é a ampla zona que peitean os integrantes do dispositivo de procura que, desde a tarde do pasado venres, buscan ao piragüista desaparecido no Lérez.

José Manuel Pena Balchada, coñecido como 'Keni', desapareceu sobre as doce e media da mañá despois de envorcar a embarcación na que adestraba. O home, de 49 anos e integrante do Club Naval, afundiu nas augas do río instantes despois.

Desde o primeiro momento, o operativo liderado polos bombeiros de Pontevedra rastrexou as zonas próximas ao punto no que envorcou o piragüista, entre a Ponte das Correntes e a Ponte do Burgo, pero as condicións climatolóxicas complicaron as tarefas.

"Seguimos traballando pero ata o de agora, lamentablemente, sen resultado", sinalou a edil de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, que garantiu que este operativo manterase "mentres sexa de utilidade" e o determinen os expertos.

Neste cuarto día de procura incansable, os membros do dispositivo están a centrar os seus esforzos nas zonas nas que "hai máis posibilidades de que apareza", subliñou Vilaverde, por todas as zonas da canle navegable do Lérez.

Así, mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil e da unidade subacuática da Policía Autonómica repiten as súas inmersións en varios puntos porque "a marea xa entrou e saíu varias veces", polo que hai que revisalos "continuamente".

Ademais, o resto do dispositivo, no que participan tamén Salvamento Marítimo, os Gardacostas de Galicia, a Policía Nacional e a Policía Local están a buscar ao desaparecido desde terra e a bordo de diversas embarcacións.

Os labores de procura seguen sendo complicadas debido ao estado de turbidez coa que baixa o río, como consecuencia das choivas dos últimos días. A visibilidade en auga limítase a apenas "25 ou 30 centímetros", segundo a responsable municipal de seguridade cidadá.

Desde o Concello aseguran estar "a total disposición" dos familiares do piragüista desaparecido, aos que acompañan na súa "angustia" e aos que lles aseguran que "estamos a buscar con todos os recursos dispoñibles".