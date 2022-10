Campelo pásao de medo co Samaín

A Praza da Granxa, en Campelo celebra a Festa do Samaín © Concello de Poio Operativo de tráfico nos cemiterios de Poio © Policía Local de Poio

A Praza da Granxa, en Campelo celebrou este domingo Festa do Samaín e seguirá este luns coas actividades organizadas pola Asociación de Mulleres Arela e o Concello de Poio.

Á Corredoira do Terror celebradas onte domingo segue a festa deste luns, en empeza ás 17.30 horas con Brais das Hortas e as súas "contos para caghar patatillas". A continuación, a partir das 18.30 horas, na carpa haberá talleres de maquillaxe terrorífica e baleirada e decoración de cabazas ata o Certame Chulas de Cabaza, que contará coa participación de Marta Santiago, xerente do establecemento “A Fervella”.

O programa pecharase ás 22.30 horas coa entrega de premios aos gañadores deste concurso culinario, así como aos autores dos mellores microrrelatos dos Misterios de Kam e o concurso de fachadas.

OPERATIVO ESPECIAL DE TRÁFICO

A Policía Local de Poio dispón, desde este domingo e ata o martes, un dispositivo especial para controlar o tráfico nas inmediacións dos cemiterios do municipio. Implánrtase a dirección única en rúas próximas aos camposantos, para axilizar o tránsito de vehículos e evitar aglomeracións. Ademais, habilitaranse prazas de estacionamento para persoas con problemas de mobilidade e zonas para facilitar a carga e descarga.

En San Salvador, a entrada ao cemiterio é desde a estación de servizo de Albar e a saída a través do CEIP Viñas, para evitar colapsar a PO-308. En Samieira, cortarase temporalmente o Camiño Vello ata o Camiño Novo, para facilitar tamén a entrada e saída de vehículos. En Chancelas, a dirección única será no Camiño da Escola, en sentido ascendente ata Costa de Arriba.