A APDR estuda medidas legais por unha nova vertedura de augas residuais urbanas ao río Lérez

A Asociación pola Defensa dá Ría de Pontevedra (APDR) censurou unha nova vertedura ao río Lérez localizado este sábado ao mediodía á altura do Mercado de Abastos e anunciou que non descarta a posibilidade de denunciar xudicialmente estas verteduras e esixir, por esta vía, as sancións "aos responsables de atentar contra o medio ambiente natural de forma continuada".

A asociación esixe "explicacións razoables" ao Concello, a Viaqua e á Xunta de Galicia, ademais das "responsabilidades a quen corresponda".

Nun comunicado que asina o presidente da APDR, Antón Masa, apúntase que dita vertedura "coincide con momentos de intensas choivas, como en anteriores ocasións" e sinala que polo seu aspecto visual e polo cheiro, podería tratarse de augas residuais urbanas.

Para Antón Masa "resulta inaceptable" que Pontevedra "siga pechando os ollos a esta realidade", o que ao seu xuízo parece indicar que a cidade "segue vivindo de costas aos seus ríos e, por tanto, ao ecosistema río-ría que tanto pode achegar á calidade de vida das persoas, ao seu dereito ao pracer e á economía da comarca".

Neste escrito a APDR lembra que nunha das últimas denuncias presentadas polo mesmo vertedura, na primavera de 2021, si obtiveron unha resposta oficial de Viaqua, que explicaba que se produciu pola existencia dunha deficiencia estrutural na canalización das verteduras fecais, "que quedaría resolta" ese mesmo verán.

"Esta nova vertedura fai ver que aquela resposta foi un puro conto para saír do paso", lamenta Defensa da Ría que sinala que a existencia desta vertedura "entra en clara contradición cos obxectivos presentados na exposición municipal que, baixo o slogan 'Pontevedra flúe'".