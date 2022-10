O concurso de debuxo 'Ponte a conducir' xa ten gañadores da súa sétima edición

O concurso de debuxo sobre educación vial para escolares ‘Ponte a Conducir’ xa ten gañadores na súa séptima edición.

En total hai un premio por cada unha das catro categorías, cun galardón a maiores por producirse un empate nun dos grupos e outro agasallo votado a través das redes sociais, sendo o máis votado no Facebook da Policía Local.

Os premiados foron: S.B.P. (2º Primaria, CEIP Chancelas), na categoría de redes; A.C.F. (6º Infantil, CEIP San Martiño), no grupo vermello; C.G.D. (2º Primaria, CPR Doroteas), no grupo amarelo; S.L.S. (3º Primaria, CEIP San Martiño), no grupo verde; S.A.G.H. (4º Primaria, SEK Atlántico), no grupo verde; D.I.A. (5º Primaria, CEIP Álvarez Limeses), no grupo azul.

O lugar de entrega de premios será no Mosteiro de San Xoán de Poio o día 12 de novembro de 2022 ás 11:00 nun acto solemne no que participarán a subdelegada do Goberno e o alcalde de Poio, entre outras autoridades.