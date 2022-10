Novas unidades súmanse ao operativo de procura do piragüista desaparecido

Este sábado renováronse os labores de procura do piragüista desaparecido no río Lérez durante o mediodía de onte.

A Policía Nacional informou que hoxe se sumaron ao operativo unha unidade especializada dotada con mergulladores e embarcacións de rastrexo.

Tamén hai piragüistas que rastrexan distintos puntos do tramo urbano do Lérez.

O desaparecido é José Manuel Penas Balchada, coñecido como "Keni", socio do Club Naval segundo informou o seu presidente, Carlos Paz, que destacou que se trata dun piragüista "moi experimentado" polo que se especula con que puido sufrir algún tipo de indisposición xa que padece problemas de saúde relacionados co pulmón.

Foron varias as persoas que, sobre as doce e media deste venres, víronlle envorcar coa súa piragua cando navegaba polo tramo do Lérez comprendido entre a ponte do Burgo e o de As Correntes. Nun primeiro momento logrou asirse á embarcación pero logo afundiuse no río.

A súa piragua semihundida foi remolcada ata o Náutico onde foi precintada pola Policía.

Nas tarefas de procura participaron os Bombeiros de Pontevedra, a Policías Local e Nacional e o Servizo Marítimo da Garda Civil, coa súa embarcación principal e unha lancha auxiliar e un equipo de mergulladores do grupo de actividades subacuáticas (GEAS).

A concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, incidiu nas difíciles condicións nas que se están levando a cabo os labores de procura co río moi revolto e mala visibilidade.