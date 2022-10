Luz verde ao expediente de contratación da primeira fase de "Batea en terra"

Infografía do proxecto "Batea en terra" © Concello de Sanxenxo

O consello de administración de Nauta Sanxenxo deu luz verde esta semana á incoación do expediente de contratación da primeira fase do proxecto 'Batea en Terra' na que se inclúe un noiro axardinado que embelecerá o espazo e mellorará a accesibilidade entre a Praza do Mar e a Praza dos Barcos.

Un pulmón verde en pleno centro urbano de Sanxenxo no que se plantarán 33 árbores (piñeiros e tamarices), 4.369 arbustos de 8 variedades diferentes e un total de 10.289 plantas. As especies serán autóctonas, de diferente porte e con distintos estados de floración que permitan ter unha variación cromática ao longo do ano. Ademais, terán unha alta resistencia aos ventos e a salinidade e baixo consumo de auga. A actuación, que se financiará a través de Nauta Sanxenxo, proxéctase nunha superficie de 5.259 metros cadrados e o seu orzamento ascende a 1,8 millóns de euros.

A pavimentación utilizada para o tramo peonil do xardín será realizada con laxas de granito louro de ancho fixo e longo variable con acabado aserrado, tentando buscar unha relación co próximo Paseo dos Barcos.

En canto ao acceso ao porto pesqueiro, mantense o tránsito rodado, pero con carácter restrinxido para permitir o seu funcionamento. O aparcamento mantén as súas prazas de aparcamento e non se intervén en ningún local comercial, axustando para iso a pendente do xardín. A intervención desta fase contempla tamén a rehabilitación e mellora do pavimento na Praza dous Barcos e a súa integración dentro do proxecto, a redistribución do mobiliario urbano existente e a simplificación e unificación de todos os elementos de señalética.

O proxecto divídese en 3 fases. A segunda fase supoñerá a reforma do edificio de Capitanía Marítima e a terceira, a construción dun umbráculo, feito en madeira galega. O recinto será teitado, moi luminoso, con paredes acristaladas e suxeito por catro grandes piares.