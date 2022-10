Buscan un piragüista desaparecido tras envorcar a súa embarcación no río Lérez

Dispositivo de procura no Lérez por un piragüista desaparecido ao envorcar a súa embarcación © Mónica Patxot

Os bombeiros de Pontevedra despregaron un dispositivo de procura no río Lérez por un piragüista desaparecido ao envorcar a súa embarcación.

Foi un particular que estaba a correr pola Avenida de Domingo Fontán o que viu como caía o piragüista na zona do río entre a Ponte das Correntes e a gasolineira do Burgo.

Segundo esta testemuña, nun primeiro momento o piragüista logrou agarrarse á embarcación pero acabou afundindo no río.

Inmediatamente alertou ao 112 que activou o operativo de rescate no que, ademais dos Bombeiros de Pontevedra, tamén participan a Policía Local e a Policía Nacional. O 112 tamén avisou ao servizo de Salvamento Marítimo.

Tamén chegou a afundirse parcialmente a piragua baleira, que posteriormente foi recuperada polos bombeiros que a trasladaron ao pantalán do Club Náutico.

