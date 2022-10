Pontevedra ultima un proxecto para reformar San Amaro de xeito integral

Visita de Carmen Fouces aos cemiterios municipais © Concello de Pontevedra

O goberno municipal está decidido a cambiarlle a cara radicalmente ao cemiterio de San Amaro, o principal camposanto do municipio. O Concello está elaborando un proxecto de reforma integral, segundo avanzou este xoves a edil responsable da área, Carmen Fouces.

Con esta actuación, as autoridades locais buscan mellorar desde a accesibilidade do lugar ata a súa eficiencia enerxética.

Fouces lembra que San Amaro pode ser visto como un "libro da propia historia de Pontevedra" e agarda poder licitar o proxecto unha vez queden rematados os estudios técnicos previos.

A esta obra sumarase a ampliación do cemiterio coa iniciativa 'Voltar á terra', coa que se creará un espazo que ocupará unha parcela de 5.800 metros cadrados, para unha sala para cerimonias civís e unha área para máis dun millar de columbarios e sepulturas.

Coa actualización de prezos que se fará polo aumento no custe dos materiais de obra, a edil agarda que a primeira fase deste plan poida ser executada canto antes.

POSTA A PUNTO DOS CEMITERIOS

Podas, rozas, pavimentación de zonas deterioradas ou limpezas foron, pola súa banda, algunhas das actuacións que se realizaron nas últimas semanas para que os cemiterios de Pontevedra estean a punto para celebrar o próximo 1 de novembro, Día de Todos os Santos.

De xeito máis concreto, no cemiterio de Bora foi realizada unha reforma e adecentamento de varias das súas rúas así como a pavimentación na parte nova, ademais do tratamento de varios dos muros e o seu posterior pintado.

Nesta mesma parte do camposanto actuouse no baño do lugar, namentres que na chamada parte vella a caseta antiga que alí se atopa foi arranxada totalmente, xerando un novo espazo útil.

En Campañó, ademais da limpeza xeral e do mantemento, tamén foi rehabilitada unha caseta para uso do persoal de cemiterios.

Pola súa banda, en Lourizán foi limpado e rehabilitado o muro principal da parte superior, o que permite embelecer os panteóns e columbarios. Tamén se realizou un tratamento de restauración e se pintou un muro na parte inferior. Ao igual que no resto de cemiterios, foi acometida unha limpeza e un mantemento xeral do mesmo.

En San Amaro, as actuacións de reforma do edificio de oficinas remataron hai pouco e mudaron totalmente o seu interior, que conta con novo solo, mobiliario e instalacións.

No referido ao exterior, tamén foi mellorada a accesibilidade cunha rampla que salva as escaleiras de pedra da planta superior, ata o de agora o único acceso. Ademais, foi instalado un desfibrilador fixo nas dependencias da planta baixa, que se suma ao desfibrilador portátil para emerxencias.