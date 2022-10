Rescatada en Godos unha aguia rateira ferida

Amosan a aguia ferida aparecida en Godos © Concello de Caldas de Reis

Persoal do Servizo de Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Caldas de Reis atopábase durante a mañá deste xoves un exemplar dun aguia rateira (Buteo buteo) en Godos.

O animal atopábase no chan, tranquila, pero sen a posibilidade de emprender o voo ao sufrir unha ferida nunha das súas ás. Foi trasladada por persoal especializado ao Concello de Caldas e, desde alí, informaban o Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, con sede en Cerdedo-Cotobade, da aparición.

Minutos máis tarde, persoal do Centro desprazouse para poder tratala coa intención de que, unha vez recuperada, poida ser reintegrada no seu medio natural.

Manuel González, concelleiro de Medio Ambiente, agradece a sensibilidade do persoal do Concello na protección da fauna silvestre e no benestar animal.

Desde o Concello de Caldas de Reis lembran á cidadanía que ademais da Policía Local e o 112; poden chamar ao Teléfono de Avisos de Medio Ambiente (647 574 316) de luns a venres, en horario matinal, para alertar destas situacións #ante a aparición de animais. Tamén poden acceder á conta de Facebook 'Avisos Animais Caldas'.

En todo caso, alertan á veciñanza que é preciso non tentar rescatar animais silvestres feridos sen recorrer a persoal especializado porque poden reaccionar de modo nervioso e, mesmo, agresivo.