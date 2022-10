Roteiros infantís para aterrorizarse este Samaín en Bueu

Un Samaín de terror cubrirá o Parque Ramal dos Galos de Bueu o vindeiro luns 31 de outubro para que o público infantil goce desta festa tradicional, que cada vez obtén máis aceptación.

Xosé Leal, concelleiro de Cultura e Ensino, presentaba con integrantes da Asociación de Nais e Pais A Pedra e de Alborada do CPR Virxe Milagrosa a programación previsto no municipio con motivo desta data.

Durante a mañá do 31 de outubro, entre as 10.30 e as 13.30 horas, desenvolveranse obradoiros con temática terrorífica e con persoal experto en necesidades especiais. Durante a tarde, ás 18.00 horas, poñerase en marcha un roteiro infantil do medo pola contorna do río Bispo, adaptada a menores con diversidade funcional.

Este roteiro terá unha primeira fase para menores de oito anos, que sairá da zona do skate park situado en As Lagoas para finalizar no lavadoiro de Pazos Fontenla. Entre as propostas para a diversión instalarase un labirinto de tea de araña e realizarase unha carreira de sacos.

Os maiores de oito anos terán a oportunidade de realizar o roteiro nas proximidades do campo de fútbol con estacións de medo. Desde as asociacións de nais e pais demandan a participación de persoas voluntarias que exerzan de intérpretes terroríficos durante o traxecto. Aquelas persoas interesadas poden contactar con Marián Millán no teléfono 628.649.357

A partir das 18.00 horas no Parque Ramal dous Galos está prevista unha festa con actividades de creación de cabazas e disfraces, chocolatada ou zumba, con sobremesas propias desta época do ano. Tamén, na contorna do Parque, a Asociación Cunchas e Flores elaborará unha alfombra terrorífica.

En caso de choivas durante o luns, as actividades trasladaranse na Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

SAMAÍN NA PARROQUIA DE CELA

Un día antes, o domingo 30 de outubro, a asociación Costumes de Cela e o Concello de Bueu celebrarán o terceiro Magosto Popular e a Festa Samaín, que se iniciará ás 16.30 horas no Adro de Cela. En caso de choiva, o evento trasladarase ao Torrecino.

Nesta cita, os asistentes recibirán castañas e poderán ver a exposición de cabazas terroríficas, ademais de participar en xogos populares e asistir á actuación da agrupación 'Os palleta mollada'.