Lores anuncia que o Concello demandará medidas para reducir o ruído no municipio

Vista aérea de Pontevedra onde se observa a AP-9 © Concello de Pontevedra

O último informe publicado por Ecoloxistas en Acción sobre a contaminación por ozono no Estado durante 2022 mostra que só dúas capitais españolas, Pontevedra e Logroño, respiraron durante estes dez meses un aire que non se atopaba contaminado por ozono troposférico.

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, manifestaba esta mañá a súa satisfacción por este informe indicando que non se trata dunha casualidade, senón que se produce por unha decisión de establecer as bases para facer unha cidade de "altísima calidade de vida e pensada para as persoas".

Lembrou que Pontevedra aparece resaltada no informe de Ecoloxistas en Acción ao cumprir cos parámetros moi restritivos establecidos pola Organización Mundial da Saúde. Fernández Lores explicou que desde o goberno local desde hai anos apostou por mellorar a saúde dos seus habitantes e que, entre outras melloras relacionadas coa redución do tráfico, tamén se rexistraron datos como o de que non se produciu ningunha morte por "violencia viaria" nos espazos urbanos durante o últimos once anos, ademais de reducir de maneira notable os accidentes graves.

A estas vantaxes, o alcalde engadiu a recuperación do espazo público eliminado o "tráfico innecesario" na cidade. Quixo lembrar que Pontevedra leva tempo desenvolvendo un proxecto global con efectos positivos tanto na saúde das persoas como na loita contra o cambio climático.

ELIMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Miguel Anxo Fernández Lores apuntou cara ao futuro para asegurar que o Concello quere centrar o foco agora na loita contra o ruído. Entende que produce "molestias, mesmo mortes pola elevación da hipertensión ou da diabetes" e sinalou que a eliminación do tráfico innecesario na cidade axudou neste sentido.

Avanzou, ademais, que o Concello demandará solucións para afrontar os tres focos que, segundo expuxo, provocan unha maior contaminación acústica na cidade: a fábrica de Ence; o tren; e a circulación pola autoestrada (AP-9) ao seu paso pola cidade.

O rexedor admitiu que se cubriron varios tramos de vía ferroviaria e instalado barreiras como sucede en Loureiro Crespo, por petición do goberno local. Tamén apuntou a que xa se demandaron polo Concello á concesionaria da AP-9 a instalación de barreiras nalgúns tramos da autoestrada para reducir o impacto sonoro.