Fuxe da Policía Local da Illa conducindo co carné retirado, dá positivo en cocaína e négase a realizar a proba de confirmación

Control da Policía Local da Illa de Arousa © Policía Local de A Illa de Arousa - Arquivo

Unha patrulla da Policía Local da Illa de Arousa nun servizo rutineiro realizado por Avenida da Ponte, durante as primeiras horas da tarde, comproba que un condutor circula por esta vía e ao percartarse da presenza policial acelera notablemente. O home desvíase por diversas rúas logrando evitar que os axentes puidesen detelo.

A partir dese momento iníciase unha procura para tentar localizar o condutor. Minutos máis tarde, á altura de Travesía Salgueiral, descobren un vehículo paralelo a un muro e ao condutor que minutos antes pilotaba o vehículo perseguido pero, nese momento, viaxa no asento do copiloto agachado para evitar ser descuberto polos axentes.

Ao comprobar a documentación, observan que o home carecía de carné de conducir por perda dos puntos. Por este motivo, ábrese unha investigación por un delito contra a seguridade viaria recollido no artigo 384 do Código penal, cunha pena de tres a seis meses ou multa de 12 a 24 meses.

Tamén se lle realiza a proba de consumo de drogas e o resultado indiciario é positivo en cocaína. Os axentes indícanlle que van realizar a segunda proba obrigatoria de confirmación e o condutor négase a realizala, non xerando saliva e mordendo o dispositivo sen expulsala.

Por este motivo, os policías informan o home que será investigado como presunto autor dun delito de condución con perda total de puntos en concurso con delito de negativa recollido no artigo 383 do Código Penal que establece a pena de prisión de seis meses a un ano e a retirada do carné de conducir por tempo superior a un ano ata un máximo de catro.