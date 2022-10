Organizan un curso de monitor de tempo libre en Marín

Alumnado durante unha clase do curso de monitor de tempo libre © Universidade de Vigo

A Escola Universitaria de Tempo Libre do Campus de Ourense e de Pontevedra (Estoupo), en colaboración co Concello de Marín e a Universidade de Vigo, convocou unha nova edición do seu curso de monitores de actividades de tempo libre.

A actividade, dirixida a un grupo de 25 persoas, desenvolverase durante as fins de semana de novembro, decembro e xaneiro na Finza de Briz.

Durante ese tempo os alumnos aprenderán a dinamizar todo tipo de colectivos, desde menores ata maiores. Todo iso cun enfoque práctico e orientado á procura de emprego.

Os contidos que se abordarán ao longo da formación abarcan actividades de animación sociocultural e tempo libre como xogos tradicionais, grandes xogos, veladas, roteiros interpretativos, talleres de reciclaxe, actividades na natureza e deportivas, expresión musical e corporal, primeiros auxilios, educación para a saúde, animación á lectura, educación en valores, lexislación e saúde ambiental, entre outras.

As inscricións poden formalizarse a través do correo electrónico secretariaestou@gmail.com ata o 26 de novembro, cun prezo de matrícula de 170 euros.