O Ministerio licita a redacción do estudo informativo do variante Oeste de Caldas de Reis

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana licitou, por 770.836,07 euros (IVE incluído), un contrato de servizos para a "Redacción do estudo informativo Estrada N-640. Variante oeste de Caldas de Reis e Acceso ao Porto de Vilagarcía de Arousa". Proximamente publicarase o anuncio no Boletín Oficial do Estado.

O orzamento estimado das obras para incluír no estudo informativo ascende, de maneira preliminar, a 54 millóns de euros.

A posta en servizo da Variante Este de a N-550 en Caldas de Reis (en 2009) e a estrada de novo acceso ao porto de interese xeral de Vilagarcía de Arousa (en 2010), configuraron un escenario que evitaba o paso de tráfico de longo percorrido a través de Caldas nos itinerarios entre o leste e o sur e norte, e o acceso ao porto sen pasar pola travesía de Vilagarcía (actual N-640A). Con todo, a variante este non evita que os tráficos en dirección este-oeste da N-640 atravesen o centro urbano de Caldas de Reis en travesía.

Na actualidade, considérase que é necesario abordar un estudo informativo que contemple alternativas de trazado a un variante oeste de Caldas que permita evitar o paso pola travesía, que inclúe dous xiros de 90 graos en rúas principais da cidade, dos tráficos da N-640. O alcance da variante chegará desde a N-550, polo leste, ata a contorna da ligazón da AP-9, na contorna do quilómetro (km) 230 da N-640, polo oeste.

Ademais, o estudo informativo inclúe a concepción dunha nova vía con control de accesos entre o final da nova variante oeste e o km 233 da N-640, que dá inicio á travesía de Vilagarcía (N-640A) e o novo acceso ao porto de Vilagarcía (N-640). Neste tramo, actualmente a N-640 ten un trazado condicionado por paso sobre vía ferroviaria en zigzag, vivendas dispersas nas marxes e a travesía de Godos.

No estudo informativo, que incluirá a preceptiva avaliación de impacto ambiental, contemplarase con visión global a mellora das comunicacións da zona.

VALORACIÓN DO ALCALDE DE CALDAS DE REIS

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, destacou que este anuncio do Ministerio desbloqueouse a pedimento do seu Concello na reunión mantida coa que era Secretaria de Estado do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, Isabel Pardo de Beira, e co Director Xeral de Estradas, Javier Herrera.

Juan Manuel Rey comentou que “co desenvolvemento da nova variante Oeste facilitarase o desenvolvemento do polígono industrial de Veigas de Almorzar e abre novas perspectivas para o mesmo, reducindo ao mesmo tempo de forma moi considerable o tráfico de camións de longo percorrido e de coches polo centro urbano de Caldas, facilitando deste xeito unha mobilidade moito máis humana e sostible”.