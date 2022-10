A cafetería da delegación da Xunta, pechada desde xullo, reabrirá con nova concesión antes de final de ano

A cafetería do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra permanece pechada desde o pasado mes de xullo, co consecuentes malestar e inconvenientes para centos de persoas que, a diario, traballan nesta sede administrativa ou acoden para realizar xestións.

Fontes oficiais da Xunta de Galicia confirmaron que permanece pechada "por incumprimento do contrato" da empresa concesionaria. De feito, desde a Secretaría Territorial de Pontevedra informan desta circunstancia a través dun cartel colgado no acceso á propia cafetería.

Nesta notificación, explican que a empresa concesionaria alegou "cuestións alleas á Xunta de Galicia".

Fontes consultadas por este xornal explicaron que a empresa concesionaria foise en xullo sen aviso previo. Antes do verán colgou un cartel que informaba do peche por vacacións, pero, acabado o verán, non reabriu.

Desde a delegación territorial da Xunta tentaron contactar co responsable da concesionaria en varias ocasións e, tras varios intentos, este comunicoulles que renunciaba á concesión, que aínda estaba en vigor ata o 30 de novembro.

Unha vez constatada esta situación, e dado que se trata dun servizo moi demandado, comezouse a traballar xa na licitación do servizo outra vez. A Xunta espera que estea resolta a finais de novembro e a cafetería poida reabrir a finais deste ano 2023.

Segundo fontes da Xunta de Galicia, hai moitas persoas interesadas e empresas que preguntaron polo prego. No cartel situado no acceso á cafetería, indican que o servizo se restablecerá "o máis pronto posible".

A cafetería da sede administrativa, que abría a diario de 7.00 a 15.00 horas, adoitaba estar chea a diario, cunha clientela fixa composta polos 800 funcionarios da Xunta que traballan alí e usuarios frecuentes, que acudían á delegación para realizar xestións administrativas. De feito, fontes consultadas por este xornal aseguran que o feito de que o servizo estea pechado causa trastorno aos usuarios.