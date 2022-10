Un incendio nun mesón de Caldas obriga a desaloxar un edificio e causa feridas ao propietario

Incendio nun mesón en Caldas © PontevedraViva

Un incendio rexistrado pasadas as nove da noite deste martes obrigou a desaloxar a varios veciños dun edificio de catro pisos Caldas de Reis. Ao final da intervención, os residentes puideron volver ás súas casas con normalidade.

O lume comezou no interior dun mesón da rúa Porto do Río e as chamas non saíron deste local situado no baixo, pero si o fume, que chegou ao resto do edificio e recomendou desaloxar aos ocupantes das vivendas.

O propietario do local sufriu queimaduras nas mans e tivo que ser evacuado ata un centro hospitalario.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o incendio orixinouse, probablemente, por mor dun curtocircuíto no almacén do establecemento. Propagouse rapidamente polo teito e o fume afectou ás demais plantas do edificio.

Os xestores do 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros do Salnés e dos efectivos de Protección Civil de Caldas de Reis, Cuntis e Catoira.

Unha vez finalizada a súa actuación, os servizos de emerxencia indicaron ao 112 que o almacén ardera por completo e, ademais, tamén que se viu afectado o falso teito e as demais estancias do establecemento.

Os axentes da Policía Local tamén participaron no operativo, xa que acudiron ao momento nada máis ser informados polo 112 Galicia.