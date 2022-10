A entrega da residencia para persoas con parálise cerebral do Centro Sur atrásase ata comezos de 2023

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra aprobou este luns a concesión dunha nova prórroga, neste caso dun mes e medio máis para as obras de rehabilitación do Centro Sur para acondicionalo como unha residencia para persoas con parálise cerebral xestionada por Amencer-Aspace.

O prazo de entrega estaba fixado para o próximo día 10 de novembro polo que agora as obras prolónganse ata finais de ano. O proxecto está financiado con fondos FEDER.

Anabel Gulías lembrou que "tivemos unha primeira ampliación do prazo de execución de catro meses e, sobre este prazo, agora sumaremos un mes e medio máis". Durante este tempo remataranse "xa só pequenos retoques, cuestións pequenas que farán que o centro quede a disposición dos seus usuarios a principios do ano 2023".

A portavoz do Goberno lembrou que "hai uns meses tivemos que realizar unha obra de emerxencia por mor dunhas humidades que se detectaron durante o proxecto que fixeron cambiar todas as xanelas do edificio". O orzamento para este proxecto foi de 1.547.129 euros, xunto co desta citada actuación de emerxencia.

Doutra banda, a edil sinalou que comezou o proceso administrativo para a concesión demanial do mesmo centro, "unha condición sine qua non e así ou fixemos constar na candidatura dúas EDUSI, para que este centro estivese xestionado polas propias asociacións que mellor coñecen as necesidades dás persoas con parálise cerebral. Estamos xa traballando neste expediente e finalizarán a finais de ano para facer realidade a concesión".

Por último, Gulías lembrou que queda pendente a creación dun centro de día de Cogami-Amizade neste edificio, proxecto candidato tamén a fondos europeos EDUSI, e que pronto sairá á luz o proxecto de licitación.