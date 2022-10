Sancionan vinte locais de hostalería de Vilagarcía por incumprir horarios ou poñer música sen licenza

Patrulla da Policía Local de Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa - Arquivo

A Policía Local de Vilagarcía formalizou esta fin de semana unha vintena de denuncias a distintos establecementos hostaleiros fundamentalmente polo incumprimento do horario de terrazas (6 denuncias o venres e 11 o sábado).

Igualmente, foron propostos para sanción outro local que incumpriu o horario de peche do establecemento e dous máis por ter posta música cando a súa licencia non o permite. A maior parte das denuncias se rexistraron na zona do Castro, aínda que houbo outras en Méndez Núñez e A Mariña.

Por outra banda, este sábado os axentes da Policía Local tiveron que acudir á zona da Rosaleda, en Sobradelo, onde un individuo de nacionalidade brasileira e residencia habitual en Portugal, que dixo estar pasando uns días de vacacións en Vilagarcía, foi sorprendido causando importantes danos nun vehículo Peugeot a base de patadas en todo o seu perímetro, ademais de ter arrancado varias molduras. O denunciado, en evidente estado de embriagadez, segundo consta no atestado, foi conducido ás dependencias de Policía Nacional, onde continuaron as dilixencias.

Ademais, pouco despois das 7 da mañá do domingo a Policía Local detivo a un individuo, este veciño de Vilagarcía, que se atopaba no acceso ao McAuto, na zona de ocio do porto deportivo. Á vista do seu estado, lle foi practicada a proba de alcoholemia, dando 1,09 no primeiro test e 1,11 no segundo, en calquera caso catro veces o legalmente permitido. Por iso, o condutor foi denunciado e agora será xulgado mediante xuízo rápido por un presunto delito contra a seguridade vial.