Rescatan e trasladan a Vilaboa o tripulante dunha embarcación que envorcou na Ría de Vigo

Helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia © Salvamento Marítimo / Twitter

A actuación dunha embarcación privada resultou fundamental na tarde deste domingo para o rescate do tripulante dun barco que envorcou mentres navegaba na Ría de Vigo á altura de Vilaboa.

Todo sucedeu sobre as 16.00 horas. Unha persoa particular chamou ao 112 Galicia para informar dunha embarcación cun único tripulante que envorcou.

Rapidamente, desde o 112 comunicáronse os feitos ao persoal de Salvamento Marítimo, que comezou a planificar un posible rescate.

O helicóptero Pesca-1 do Servizo de Gardacostas de Galicia xa estaba preparado para participar no operativo, pero non tivo que saír finalmente porque unha embarcación privada que estaba en la zona recolleu persoa accidentada e trasladouna, xunto co barco envorcado, ao porto de Vilaboa.

Tamén participaron a Garda Civil e os Voluntarios de Protección Civil de Soutomaior.