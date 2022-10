Condenan o Sergas por un "erro médico inxustificable" ao operar de cancro unha paciente mal diagnosticada

Urxencias do Hospital Provincial © Mónica Patxot

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) deberá indemnizar con 97.251,39 euros máis intereses unha muller que no ano 2017 foi operada supostamente por un cancro e extirpáronlle o útero e os dous ovarios e, con todo, non necesitaba tal intervención porque houbo un erro de diagnóstico á hora de interpretar unha biopsia.

Este fallo médico, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cualifica de "erro médico inxustificable" ocorreu no Hospital Provincial de Pontevedra.

A muller presentou unha reclamación e o Sergas ofreceulle unha indemnización inicial de 35.662,31 euros, pero a paciente recorreu á vía xudicial e o Xulgado do Contencioso administrativo número 3 de Pontevedra condenou á administración sanitaria a pagarlle 124.510,40 euros. Tras esa sentenza, foron o Sergas e Adeslas os que recorreron.

Finalmente, a Sala do Contencioso do TSXG estimou en parte ese recurso e ditou unha nova sentenza recurrible ante o Tribunal Supremo pola que condena ao Sergas a eses 97.251,39 euros, de cuxo pago é responsable subsidiaria a aseguradora Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros e Reaseguros. Desta forma, deberá pagar o triplo do que ofreceu inicialmente á paciente.

Todo se remonta ao 20 de febreiro de 2017, cando a paciente tiña 48 anos e estaba en fase de perimenopausia e xa fora sometida no pasado a ligadura de trompas. A muller acudiu ao Servizo de Urxencias do Hospital Provincial de por sangrado vaxinal continuado desde facía máis dun mes e foi diagnosticada de metrorragia perimenopáusica. Practicóuselle biopsia e o 23 de marzo seguinte informóuselle de que tiña cancro e debía ser operada.

A intervención levou a cabo o 5 de abril de 2017, extirpáronlle o útero e os dous ovarios e, no post operatorio, necesitou unha consulta en Psicoloxía por que empeorou o seu estado anímico.

Con todo, 12 días despois de entrar en quirófano, o 17 de abril, comunicóuselle que se produciu un erro na interpretación da biopsia e que non se apreciaba a existencia de neoplasia, sendo, ese mesmo día, dada de alta para o seu domicilio.

No propio informe de alta recollíase que se realizou unha revisión da biopsia previa e non había "celularidad carcinomatosa maligna", recoñecendo "un erro na interpretación primeira da biopsia".

O Sergas argumenta, entre outras cousas, que se debería reducir a indemnización á paciente porque xa estaba a ser tratada na unidade de saúde mental antes da operación e, por tanto, as secuelas derivadas deste erro médico, son menores ás que a muller alega.

O TSXG discrepa con ese argumento e sinala que é certo é que xa tiña un proceso de depresión e personalidade paraneurótica previa, o que implicaba unha posición de maior sensibilidade fronte a situacións estresantes, pero que a "indebida intervención a que foi sometida e a extirpación innecesaria de órganos non afectados pola grave e inexistente enfermidade que erroneamente se apreciou", é susceptible de xerar en calquera muller un trastorno psicolóxico, máxime se xa padecía un proceso depresivo e presentaba unha personalidade paraneurótica con anterioridade.

Tamén para reducir a indemnización polas secuelas, o Sergas argumentou que a paciente se atopaba en situación de perimenopausia e que se someteu a unha ligadura de trompas, pero o tribunal responde que se trata dunha muller de 48 anos que, "por un evidente e imperdoable erro", foi sometida a unha intervención que determinou a "innecesaria extracción do útero e ambos os ovarios".

Para o tribunal, esta opinión do Sergas "non merece maiores comentarios", pois foi "vítima manifesta dun erro médico inxustificable", foi sometida a unha intervención cirúrxica "sen necesidade, coa correspondente anestesia", extraéronselle órganos esenciais para o desenvolvemento da súa vida futura, pola súa contribución ao proceso hormonal e causáronlle consecuencias psicolóxicas derivadas da "antixurídica acción por parte da asistencia pública sanitaria que non fixeron senón agravar a súa xa alterada psique".