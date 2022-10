Alertan dun aumento das agresións a médicos, "a quen a poboación achaca os problemas de asistencia"

Homenaxe do Colexio de Médicos aos profesionais xubilados maiores de 70 anos © Cristina Saiz Homenaxe do Colexio de Médicos aos profesionais xubilados maiores de 70 anos © Cristina Saiz Homenaxe do Colexio de Médicos aos profesionais xubilados maiores de 70 anos © Cristina Saiz

Corenta médicos pontevedreses maiores de 70 anos asistiron este sábado ao habitual acto en honra ao profesional xubilado organizado polo Colexio Oficial de Médicos da provincia.

O acto, celebrado na sede do Colexio de Médicos na rúa Echegaray de Pontevedra, serviu de homenaxea aos colexiados máis veteranos e tamén para reivindicar o papel da profesión durante a pandemia.

O acto estivo presidido polo presidente do órgano colexial, o doutor Isidro Lago, que lembrou que na pandemia, "o sistema sanitario sufriu un agudo estrés", pero, grazas aos profesionais, "saíuse máis que dignamente".

Respecto diso, lembrou que Galicia e, en especial, Pontevedra, tiveron "as mellores cifras co menor número de falecidos comparados co resto do territorio nacional".

"Algo disto, será o froito do voso traballo", sinalou Lago, que tamén tivo un recordo para o doutor Calvo Brea, falecido durante a crise sanitaria.

Lago sinalou que este acto celébrase en "un momento en que pasamos de heroes a viláns" e no que a xunta directiva do Colexio quere dar a todos os profesionais as grazas "pola vosa dedicación e vocación".

Aproveitou tamén para demandar máis profesionais. "Agora mesmo nosa sociedade precisa de máis médicos", reclamou, indicando que desde o 2009 non se realiza a tarefa de reposición dos profesionais que se xubilan. Segundo os seus cálculos, aínda que na actualidade a taxa é do 120%, "non chega", e nos próximos 5 anos o 33% dos profesionais xubilarase.

Esta situación creou "un clima de presión asistencial aos profesionais sanitarios" e Isidro Lago alerta de que nestes 2 últimos anos aumentaron as agresións aos médicos, "a quen a poboación achaca os problemas de asistencia".

Desde o último acto deste tipo celebrado en Pontevedra, o 13 de novembro de 2021, cumpriron 70 anos un total de 88 médicos e esta homenaxe lémbraos a todos eles, aínda que finalmente tan só acudiron en persoa 40.

Durante o acto, impúxoselles a Insignia Colexial e entregaron a cada un o seu Diploma de Colexiado Honorífico. Ao seu termo, todos dirixíronse a Arcade (Soutomaior) para unha comida de confraternidade no restaurante Avenida.