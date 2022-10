Catro intoxicados por fume tras un incendio nunha casa de Bueu

Catro persoas foron atendidas no PAC de Bueu tras sufrir un incendio na súa casa, despois de que ardese un dos electrodomésticos da vivenda.

Foi un dos inquilinos desta casa, situada no lugar da Graña, o que alertou ao 112 Galicia sobre as cinco da madrugada de que se orixinara o lume.

Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Morrazo que, cando chegaron, comprobaron que as lapas xa foran extinguidos polas persoas que estaban no domicilio.

O seu labor centrouse en revisar a vivenda e en airear todas as estancias da casa.

Ademais do persoal sanitario do 061, encargado de trasladar ás catro persoas ao momento de atención continuada de Bueu, responderon ao suceso axentes da Policía Local e da Garda Civil.