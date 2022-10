Comezan en Sevilla e Bilbao os workshops turísticos para dar a coñecer o destino Rías Baixas

Máis de trinta empresas e entidades do sector turístico da provincia, coa presenza do Cluster de Turismo e capitaneadas pola Deputación de Pontevedra desembarcaron este mércores en Sevilla para o primeiro dos workshops con empresas andaluzas co obxectivo de fomentar a desestacionalización, competitividade do destino e incrementar a captación de visitantes en mercados emisores de interese para Rías Baixas.

A icónica Sala Metropol-Setas de Sevilla concentrará esta tarde os encontros e a presentación dos atractivos turísticos da provincia que continuarán o xoves no Yimby Bilbao Ercilla. Prevense reunións de negocio con máis de 160 firmas andaluzas e vascas.

Tanto en Sevilla como en Bilbao a xornada presenta o mesmo formato, comezando ás 19.45 horas coas reunións de networking profesional entre as máis de trinta empresas e entidades da provincia e as máis de 160 maioristas e comercializadoras andaluzas e vascas para pechar negocios turísticos.

A continuación, terá lugar a presentación do destino Rías Baixas, onde se amosará a ampla oferta, tanto de costa como de interior, da provincia de Pontevedra. Acompañará a presentación de destino a música da artista pontevedresa Cora Velasco e unha degustación de produtos das denominacións de orixe da provincia a cargo do chef do Niño Corvo Adrián Albino. Presentará o evento Rocío Delgado, xornalista viguesa que traballa no eido televisivo estatal.

A delegación provincial desprazada a Sevilla e Bilbao está integrada por empresas que representan todos os sectores relacionados co turismo, dende hoteis a axencias receptivas, adegas, casas de turismo rural, empresas de aluguer de barcos a motor e vela, ademais da Ruta do Viño Rías Baixas, do Museo de Pontevedra e os castelos de Soutomaior e Sobroso. Participan entidades de Bueu, Cambados, A Estrada, Meaño, Oia, Poio, Pontecesures, Pontevedra, O Rosal, Sanxenxo, Vigo, Vilaboa e Vilagarcía.

Cos workshops, enmarcados no Plan Estratéxico de Turismo 2021-2023, a Deputación tense convertido na única administración provincial galega que realiza estas exitosas actividades de promoción e comercialización do destino. Se o pasado ano tiveron lugar en Madrid e Valencia, nesta ocasión foron seleccionadas Sevilla e Bilbao por ser mercados de interese para a provincia, cun forte consumo de cultura e enogastronomía.