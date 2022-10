Colisión múltiple con cinco vehículos implicados en Vilagarcía de Arousa

Ás 11 da mañá deste mércores rexistrouse unha colisión múltiple na avenida de Pontevedra en Vilagarcía na que se viron implicados 5 vehículos co resultado de tres feridos de escasa consideración que, malia iso, foron trasladados ao Hospital do Salnés situado escasa distancia do lugar do suceso.

Segundo informou o Concello de Vilagarcía o accidente produciuse no momento no que comezaba a chover con gran intensidade.

Entre os vehículos afectados había dous turismos, dous camións e unha furgoneta.

A Garda Civil instrúe o atestado deste accidente que tivo lugar no punto quilométrico 235 da N-640.