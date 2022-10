O PP rexeita os orzamentos "antiprovincia" da Deputación porque "deixan orfos aos concellos e aos veciños nun ano negro"

O grupo provincial do Partido Popular presentará una enmenda á totalidade dos orzamentos da Deputación de Pontevedra para o ano 2023 que cualifica de "anticoncellos" e "antiprovincia", porque "deixan orfos aos concellos e aos veciños nun ano negro".

Os deputados do grupo provincial do PP, Jorge Cubela, Pepa Pardo e Alfonso Marnotes compareceron este mércores en rolda de prensa para valorar as contas provinciais que, segundo dixeron, "amosan unha clara falta de compromiso" xa que "non están á altura" e son "nefastos" o que, para Cubela é una proba de que no Goberno provincial "teñen un nulo coñecemento da realidade, están totalmente afastados da provincia".

Os populares aseguraron que esperaban un documento máis ambicioso por ser o último orzamento do mandato.

Jorge Cubela lamentou o "nulo apoio aos concellos, aos colectivos e entidades da provincia" e sinalou que só hai "unha pedrea de 1 millón de euros para o Plan Concellos" mentras que as transferencias que se prevén nos orzamentos para os concellos "son incluso inferiores ao ano pasado".

Os deputados do PP tamén criticaron que o goberno provincial aumente o gasto corrente para a Deputación, "sen que se atenda o incremento deste gasto corrente para os concellos" e afirman que a presidenta Carmela Silva e o vicepresidente César Mosquera "seguen contando cunha importante partida para a súa promoción, autobombo e propaganda, 2 millóns de euros".

Ademáis Cubela asegurou que, ademáis do PP, tamén hai "unha base crítica de alcaldes socialistas da provincia que reclaman máis recursos para os concellos pequenos e medianos".

Por último, o PP reclaman á Deputación que constitúa un Fondo Financeiro Extraordinario de Anticipos Reintegrables destinados aos concellos de menos de 50 mil habitantes; e se aprobe unha convocatoria de subvencións ás comunidades de auga da provincia.