Investigan dous veciños da Lama por envelenar unha cabra e arrastrala varios quilómetros cun todoterreo

A Garda Civil de Pontevedra comunicou a dous veciños da Lama de 27 anos a súa condición de investigados como presuntos responsables do envelenamento do cadáver dunha cabra localizada nunha zona boscosa.

Os dous están investigados pola vía penal como supostos autores dun delito contra a protección da flora e a fauna.

A cabra presenta distintos cortes por todo o corpo, polos que se sospeita, que puidese introducirse veleno. Unha vez analizado o cadáver, un laboratorio detectou a presenza dun tóxico denominado fenamifos.

Este principio activo atópase na composición de dous produtos, catalogados como tóxicos, e son mortais por inhalación ou por inxestión, e a súa comercialización está prohibida na Unión Europea desde setembro de 2021.

A patrulla do Seprona (Servizo de Protección da Natureza) da Garda Civil de Pontevedra investiga estes mozos como sospeitosos tras visionar unha cámara de fototrampeo previamente colocada no lugar, que mostra a un vehículo todoterreo arrastrando un animal.

A zona boscosa onde se atopou o animal envelenado é un hábitat no que está documentada a presenza do lobo. A Garda Civil considera que arrastraron o animal morto varios quilómetros por unha pista co obxectivo de deixar un rastro que estimulase o instinto depredador do lobo, e desta forma eliminar exemplares desta especie.

Desde a Garda Civil destacan a estreita colaboración entra a Consellería de Medio Ambiente e o Seprona.