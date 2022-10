O Concello de Caldas de Reis valora positivamente o anteproxecto da ampliación do Instituto Aquis Celenis

Román Rodríguez visitou o instituto plurilingüe Aquis Celenis xunto ao alcalde Juan Manuel Rey © Xunta de Galicia Román Rodríguez visitou o instituto plurilingüe Aquis Celenis xunto ao alcalde Juan Manuel Rey © Xunta de Galicia

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou este martes o instituto plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis, onde anunciou que os Orzamentos 2023, aprobados hoxe no Consello da Xunta, inclúen unha partida específica para a ampliación do centro. Ademais, explicou que a contía para esta actuación se eleva a 3,75 millóns de euros, 250.000 máis dos previstos inicialmente.

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia sinalou que os 200.000 euros recollidos nas contas do ano que vén van dirixidos á redacción do proxecto de ampliación do instituto de Caldas, unha vez xa se asinou o correspondente convenio co Concello para a obtención dos terreos lindeiros para a habilitación dun aparcadoiro, para outorgar as licenzas e para a reurbanización, entre outras cuestións.

Tal e como sinalou Román Rodríguez, o obxectivo desta actuación é dar resposta ás necesidades de escolarización deste concello, toda vez que na actualidade o centro ten dúas aulas por cada curso de ESO e tres por cada curso de Bacharelato, "un total de 392 alumnos, o que obriga a ocupar todos os espazos dispoñibles, incluídos departamentos e salas de profesores ".

A ampliación do centro realizarase en vertical, é dicir, construíndo un novo andar sobre os xa existentes. Cunha superficie total construída de 2.372 metros cadrados, o novo espazo estará totalmente adaptado ás especificidades técnicas do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica e dotado de aulas polivalentes para ESO e Bacharelato, aulas de música e debuxo e zona maker. Así mesmo, haberá unha zona para o uso docente, aseos, ximnasio e vestiarios.

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, valora moi positivamente o investimento previsto "polo que suporá de mellora e ampliación da oferta educativa en Caldas para toda a comarca" e lembra que "esta é unha proposta que fixen á Consellería no ano 2018 e, por suposto, o Concello mantén a súa disposición para colaborar no desenvolvemento do proxecto de ampliación".

Neste senso o Concello prevé bonificar o 95% do imposto municipal de construcións, instalacións e obras, e contribuirá a mellorar os accesos ao Instituto para garantir a seguridade do alumnado e a acondicionar zonas de aparcamento, tal como acordouse no convenio asinado o pasado mes de abril.

Á espera de recibir o proxecto técnico da ampliación, o alcalde lamenta a demora do procedemento administrativo que supón que ata o ano próximo non sexan contratados pola Consellería os estudos técnicos e a redacción do proxecto de execución, valorados en 200.000 euros, e que a licitación das obras co investimento previsto de 3,5 millóns de euros se pospoña ata finais do 2023.