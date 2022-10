Fin de semana para observar paxaros sorprendentes no Centro Cultural de Monte Porreiro

Cacatúa Dominio público Bird Team

O Centro Cultural de Monte Porreiro converterase esta fin de semana no escenario onde se celebre o VI Concurso Exposición Ornitolóxico, un certame que organiza a Asociación Ornitolóxica Cultural e Deportiva de Pontevedra en colaboración coa concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural.

A cita comezará o venres 21 pola tarde coa recepción de paxaros. Ao longo do sábado 22 analizaranse as aves presentadas polos participantes en horario matinal. O público poderá acceder á mostra desde as 17.30 ata as 20.30 horas do sábado e o domingo, entre as 10.00 e as 12.00 horas, con clausura e entrega de exemplares ás 12.30 horas.

O xurado formado por integrantes da Federación Ornitolóxica Cultural e Deportiva Española e xuíces internacionais portugueses emitirán as súas avaliacións en tres categorías diferentes: cor, postura e psitácidos.

Iván Pontes, concelleira de Desenvolvemento Sostible, convida as persoas amantes dos paxaros para achegarse por Monte Porreiro e comprobar a fermosura e singularidade dos participantes. Entre as especies que concursan inclúense, entre outras, agapornis, arlequíns, isabelas, lipocromos ou cacatúas.