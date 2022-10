A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín presenta o libro sobre Alejandro Viana, o "Schindler galego"

Roberto Mera nun acto de presentación do libro 'Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos' © https://www.facebook.com/profile.php?id=100078018115380

Este venres 21 de outubro a partir das 20.00 horas, o salón de actos do Museo Municipal 'Manuel Torres' de Marín acollerá a presentación do libro 'Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dous refuxiados republicanos' (Belagua Edicións), do autor Roberto Mera Covas.

Tino Iglesias, integrante da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín, será a persoa encargada de dirixir a charla co autor que recupera en leste libro historias do seu tío bisavó Alejandro Viana Esperón, un deputado republicano que participou de maneira activa na evacuación de ao redor de 17.000 refuxiados republicanos de Francia a diversos países de América.

No acto participará tamén o investigador local colaborador de PontevedraViva, Celos Milleiro, e tratarase a relación de Alejandro Viana con Marín, xa que o deputado republicano estivo casado con Josefina Dotras Fábregas, veciña da vila marinense.

A obra de Roberto Mera Covas, avogado e politólogo, obtivo neste 2022 o Premio Antón Losada Diéguez de Investigación que conceden os concellos ourensáns de Boborás e O Carballiño. Este libro fai un percorrido pola Europa ocupada polos nazis nun momento histórico en que miles de exiliados republicanos españois tentaba chegar a América para salvar as súas vidas, entre eles atopábase Alejandro Viana Esperón.

O deputado, natural de Ponteareas, recibiu o alcume do "Schindler galego" por organizar desde Francia unha trintena de expedicións marítimas colectivas a diversos países americanos, principalmente a México, para axudar á poboación exiliada arriscando tamén a súa vida.