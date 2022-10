Isabel Couselo, elixida presidenta local do PP de Cuntis

Luisa Piñeiro, Isabel Couselo e Luis López, no congreso local do PP de Cuntis © Partido Popular

O congreso local do PP de Cuntis decidiu elixir presidenta local do partido conservador a Isabel Couselo, concelleira na corporación municipal desde 2019, enxeñeira técnica de Obras Públicas e enxeñeira técnico forestal, ademais de funcionaria técnica de medio ambiente no Concello de Pontevedra.

Luís López, presidente do Partido Popular de Pontevedra, sinalou que "hoxe comeza o cambio que en maio levará a Isabel Couselo á alcaldía de Cuntis" afirmando que os populares teñen á mellor candidata, ao mellor equipo e "ofrecemos o mellor proxecto". Pediu unión para intensificar o traballo durante os próximos meses para a cita coas urnas.

Fixo un repaso a municipios gobernados polo PP como Portas, Moraña ou Campo Lameiro indicando que "somos un partido no que se pode confiar". Destacou o traballo que Couselo está a realizar durante os últimos anos como portavoz do grupo municipal no Concello e destacou que a futura candidata á alcaldía é "clara e directa. Sen envoltorios. Está pegada á cidadanía".

Isabel Couselo mostrouse ilusionada por asumir esta nova etapa co obxectivo de fortalecer e alargar ao partido preparando un equipo forte cunha liña de traballo "baseada na seriedade, a responsabilidade, a rigorosidade e a capacidade de xestión e respecto".