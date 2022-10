Coches, bicicletas e patinetes eléctricos repostarán gratis en Portas

O Concello de Portas presume de ser pioneiro no fomento do uso de enerxías alternativas ao emprego de combustibles fósiles. O motivo é que instalou na Rapeira un posto de recarga semirápida para automóbiles, bicicletas e patinetes de carga eléctrica.

Este servizo, polo momento, será gratuíto e se autoxestionará polos usuarios. A instalación conta con dúas prazas de aparcamento sinalizadas en verde para dar servizo a dous vehículos ao mesmo tempo cunha potencia máxima de 22 Kw/hora.

O custo do investimento, segundo o goberno local, ascende a 10.836 euros e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Leader) achegou 9.687 euros.

Ricardo Martínez, alcalde de Portas, espera que o servizo se use de maneira racional e que poida ser utilizado pola veciñanza e tamén por visitantes que queiran encher comodamente mentres fan as súas compras ou as súas xestións no municipio. A electrolinera atópase próxima ao campo de fútbol, ao centro de saúde e a Casa de Cultura.

O rexedor manifesta que o futuro está no uso racional e sostible da enerxía e destacou esta experiencia pioneira na que "temos depositadas moitas ilusións".