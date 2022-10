Programados catro cursos formativos en Cuntis para familiares e persoas coidadoras

Cartel dos cursos que se van impartir en Cuntis para persoas coidadoras © Concello de Cuntis

Agadea en colaboración coa Escola Galega de Saúde e co Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cuntis impartirá catro cursos formativos destinados a persoas que se encargan do coidado e familiares.

Os cursos desenvolveranse na Biblioteca Pública municipal de Cuntis situada en Roberto Blanco Torres (Praza das Árbores) entre as 19.00 e as 20.30 horas. O primeiro está previsto para o martes 25 de outubro a cargo da doutora Ana Díaz Cortés, socióloga que explicará como afrontar de maneira positiva o coidado.

O mércores 9 de novembro, José Carlos Nieto ofrecerá información sobre fisioterapia en casa destinada a pacientes coa enfermidade de Alzhéimer. O mércores 23 dese mesmo mes, a enfermeira Ana Calvo impartirá unha sesión sobre técnicas de mobilización dos pacientes.

A última cita está prevista para o 9 de decembro coa neuropsicóloga e gerontóloga Marta Ramos que ensinará técnicas de relaxación para persoas que coidan e tamén para pacientes.

O prazo para inscribirse permanece aberto no departamento de Servizos Sociais do Concello de Cuntis a través do teléfono 986.185.468 ou no de Agadea: 651.981.863.