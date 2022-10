Fuxe da Policía Local en Combarro cun ciclomotor modificado que alcanzaba máis de 144 km/h

Momento en que o ciclomotor modificado realiza as probas na ITV © Policía Local de Poio Ciclomotor modificado © Policía Local de Poio

A Policía Local de Poio logrou localizar a un veciño do municipio que na xornada do 20 de setembro fuxiu dos axentes pilotando un ciclomotor a gran velocidade. O home circulaba pola parroquia de San Xoán adiantando aos vehículos en liñas continuas realizando unha condución temeraria.

Despistou aos axentes por unha zona peonil que non permitía pasar o vehículo policial no centro histórico de Combarro. Os policías quedaron sorprendidos pola velocidade elevada que alcanzaba o ciclomotor, aproximadamente 120 ou 130 km/h.

Dez días máis tarde, o vehículo foi localizado aparcado encima dunha beirarrúa na zona de San Xoán. Nese momento lográbase identificar o condutor. Inmobilizouse o ciclomotor porque os axentes observaron que presentaba elementos sospeitosos de que se modificara a clasificación do vehículo constituíndo un perigo para a seguridade viaria.

A Policía Local solicitaba entón unha revisión extraordinaria de ITV na que se realizou unha proba de velocidade. O resultado foi contundente: o ciclomotor alcanzaba unha velocidade de 144,6 quilómetros por hora.

Posteriormente solicitouse unha peritaxe do vehículo para comprobar que cambios efectuáronse no motor para lograr esa velocidade. Desde a Policía Local de Poio lembra que os ciclomotores son vehículos provistos dun motor de cilindrada non superior a 50 centímetros cúbicos e cunha velocidade máxima por construción non superior a 45 km/h.

O motor do piloto identificado en Poio rectificouse a 74 centímetros cúbicos, segundo os resultados das probas, con cambio do bloque motor, cilindro, catalina, piñón e cambio do prato magnético por un rotor, modificando a clasificación do vehículo pasando á categoría de motocicleta.

Segundo os axentes, este vehículo resulta un perigo para a seguridade viaria xa que non está construído para alcanzar esa velocidade xa que non conta cos freos precisos para o seu control nas paradas nin achega as características de seguridade que reúne unha motocicleta para a súa circulación. Ademais, o home modificara tamén o tubo de escape e a iluminación.

A modificación provoca que o home sexa investigado como un presunto autor dun delito de falsificación na clasificación do vehículo, ademais das reformas de importancia realizadas no ciclomotor sen autorización.

Ademais, tamén se tramita unha denuncia de condución temeraria na xornada en que fuxiu dos axentes e o piloto enfróntase a varias infraccións ao Regulamento Xeral de Vehículos por reformas de importancia; outra denuncia establecerse por carecer de seguro obrigatorio, xa que o vehículo non se corresponde coa póliza do asegurado. Tamén se instruíron dilixencias por un delito de falsificación, que foron remitidas ao Xulgado.