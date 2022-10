A un paso de demolerse un tramo das Galerías Oliva

Cartel que anuncia a obra nas Galerías La Oliva © Mónica Patxot

Un cartel exposto no escaparate do local que ata hai un tempo ocupou a frutería "Alimentación Isabel" anuncia a obra de demolición do edificio número 3 da rúa Gutiérrez Mellado levando consigo unha parte das Galerías Oliva.

O cartel do Concello de Pontevedra indica que o promotor da obra Hercor Inversiones S. L., contratou como arquitectos directores da demolición a Rogelio Pérez Conde e Antonio Ameijeiras Sánchez, do estudo vigués Espacio B12 Arquitectos. Tamén informa que Cíes Atlántico SLU encargarase de coordinar a seguridade destes traballos que executará Obras e Construcións Preda SL.

Este pasado luns 11 de outubro a Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra concedeu a licenza de demolición para o inmoble que inclúe o acceso desde este vial ás Galerías da Oliva.

Segundo informaba en rolda de prensa a portavoz do goberno local, Anabel Gulías, a concesión desta licenza municipal é un proceso regrado "e pouco, lamentablemente, pode facer o Concello para evitar esta obra" ​comentou a concelleira. "Estes procesos teñen moitísimo de técnico e moi pouco de discrecional", engadía. A licenza pasou todos os trámites preceptivos e conta cos informes sectoriais necesarios.

Unha vez que se tomou este acordo por parte do Concello agora, segundo a normativa, este proceso tería unha duración máxima de 12 meses desde a notificación.

Anabel Gulías asegurou que "o Concello non ten ningún coñecemento da obra posterior, da intencionalidade nin demais".

Neste caso a licenza afecta a un edificio, pero esta promotora solicitou un permiso similar para un inmoble lindeiro, o situado no número 11 da rúa Michelena que está pendente do pronunciamento de Patrimonio da Consellería de Cultura xa que a fachada cara a esa rúa está afectada polo ámbito protexido pola declaración do santuario da Peregrina como Ben de interese Cultural (BIC).