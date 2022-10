Ana Cores, técnica de consumo: "Un dos erros máis comúns é ter contratada unha potencia superior á que precisamos"

Charla no Multiusos da Lama impartida por Ana Cores © Concello de A Lama

O Multiusos da Lama acolleu este venres unha charla informativa sobre a factura eléctrica e o bono social impartida pola técnica de consumo Ana Cores Meixús, que aclarou cuestións sobre os novos impostos, como o tope ao gas, deu diversas claves para aforrar e incidiu nas posibilidades de contratación que ten o usuario.

Cores incidiu na necesidade de revisar os contratos da luz e do gas porque "un dos erros máis comúns que cometemos é ter contratada unha potencia superior á que precisamos. Os expertos din que para un fogar medio é suficiente unha potencia de entre 3,45 e 4,75 quilovatios".

Outro dos temas que se trataron durante a charla foron os requisitos para acceder ao bono social, o que permite contar cunha factura subvencionada pola Administración e que "pode ser un alivio económico" porque se poden ver "diminucións na factura eléctrica do 40, 70 e incluso do 100% sobre o total".

Ana Cores sinalou que algunhas das características que permiten acollerse ao bono social xiran en torno a cobrar unha pensión mínima, pertencer a unha familia numerosa, estar tódolos membros dun fogar en paro ou ser vítima de violencia de xénero.

Ao remate da charla informativa, na que tamén estivo o tenente de alcalde, David Carrera, Cores atendeu as dúbidas sobre as facturas eléctricas de todas as persoas que asistiron a esta xornada.