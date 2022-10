Un home enfróntase a seis anos de cárcere por coaccións graves á súa ex parella, á que acosaba en persoa e por teléfono

Un veciño de Lugo sentará o vindeiro martes 18 de outubro no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra como presunto autor de dous delitos de coaccións graves á súa antiga parella, unha muller coa que mantivo unha relación durante dous anos e, tras a súa ruptura, empezou a acosar tanto en persoa como por teléfono.

O fiscal pide á sección cuarta da Audiencia que teña en conta no acusado dúas circunstancias agravantes, unha mixta de parentesco e outra de xénero, e solicita para el unha pena total de seis anos de cárcere, así como unha orde de afastamento que lle impide achegarse á súa vítima ou comunicarse con ela durante tres anos.

Así mesmo, quere que indemnice á muller con 10.300 euros polos danos físicos e morais causados. Na actualidade, o home ten 50 anos e unha orde de afastamento da súa vítima.

O home e a súa vítima traballaban xuntos nunha base medicalizada do 061 da zona de Arousa, el como técnico de emerxencias sanitarias e ela como médica asistencial. Mantiveron unha relación durante dous anos, entre xuño de 2017 e xullo de 2019, aínda que durante ese tempo non conviviron, ela seguiu vivindo cos seus pais e tan só acudía á casa de Lugo del cando facía gardas nesa localidade, chegando a pernoitar con el no seu domicilio algunhas noites.

Os problemas na parella comezaron xa durante a relación. Durante a fin de semana da noite de San Juan de 2018, estando ambos en Lugo, produciuse unha discusión na que el, co propósito de que aquela non se marchase de alí e escoitase os seus reproches sobre como ía a relación, díxolle que non sairía do domicilio ata o martes (día 26 de xuño de 2018). Chegou a proferirlle expresións tales como que só sairían de alí con el nun cadaleito, que se ía a suicidar e que só a sacarían de alí se el saltaba pola xanela ou se aforcaba.

A moza rompeu a relación en xullo de 2019 e nese momento xurdiron novos problemas. O home, "que non aceptaba o fin" da relación, actuou "co ánimo de perturbar a tranquilidade da súa ex parella sentimental e dominala para conseguir que volvese con el. Segundo sostén o fiscal, empezou de dicirlle que se non regresaba con el íase a suicidar, que lle ía a arruinar a vida e o traballo, que a súa vida se ía converter nun inferno ou que se ía a aforcar o día do seu aniversario cun cartel que puxese "grazas" e o nome da muller.

Ademais, o acusado envioulle algunhas mensaxes e audios de Whatsapp para que volvese con el, e mesmo cambiou gardas para coincidir coa súa ex parella no posto de traballo que compartían, chegando a meterse nalgunha ocasión na habitación dela na base Medicalizada do 061 para que ela falase con el e pedirlle explicacións da ruptura.

O 1 de agosto de 2019, ao saír dunha dos seus gardas, o acusado pediulle tomar un café e, cando esta negouse, subiuse ao asento do copiloto do vehículo e quitoulle o teléfono para que non puidese avisar a ninguén, véndose ela obrigada a tocar o claxon do seu vehículo para pedir auxilio. Máis tarde, mentres ela dirixíase á localidade onde residía, el realizou un total de 33 chamadas ao móbil dela.

Tras ese episodio, a moza sufriu un ataque de ansiedade e recibiu a baixa médica, permanecendo no domicilio onde residía cos seus pais. A pesar diso, o acusado, co propósito de falar con ela e pedirlle novamente explicacións sobre a ruptura da súa relación, o 4 de agosto compareceu nas inmediacións do domicilio dela.

O 27 de agosto, mentres ela corría pola praia, o acusado aproximouse e díxolle que quería falar con ela. Tras a súa negativa, perseguiuna correndo polas rúas da localidade ata o despacho da súa avogada, lugar onde se refuxiou ata a chegada do seu pai.

Por mor destes feitos, a vítima estivo de baixa laboral e fixéronlle un diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo, para o que lle receitaron medicación ansiolítica e antidepresiva.