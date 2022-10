Rexeitamento do PP ao orzamento da Deputación porque "para os concellos só destinan a pedrea"

O grupo provincial do Partido Popular critica o orzamento da Deputación de Pontevedra para 2023 sinalando que, a pesar de que son as contas máis expansivas, "para os pequenos e medianos concellos da provincia queda a pedrea, e só actualizan o Plan Concellos en 1 millón de euros".

O deputado popular, Jorge Cubela, sinala que "volvemos a botar en falta unha estratexia de provincia para dar resposta ás dificultades que estamos atravesando".

Os deputados do PP mantiveron unha reunión de traballo co presidente provincial do partido, Luis López, para analizar este orzamento provincial.

Cubela asegurou que "seguimos estando moi lonxe dos 60 millóns que o Goberno do Partido Popular destinaba aos concellos da provincia, a pesar de que temos o orzamento máis alto da historia da institución provincial".

Por último, denunciaron que, "como xa vai sendo habitual con este Goberno", os medios tiveron acceso ás claves dos orzamentos da Deputación de Pontevedra antes que a oposición, "unha mostra clara da transparencia deste Bipartito".