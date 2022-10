A Deputación lanza un novo programa destinado a intervencións arqueolóxicas con alto interese, ao abeiro do convenio co Incipit-CSIC, que se levará a cabo en oito castros que serán seleccionados con criterios técnicos entre as solicitudes que fagan os concellos da provincia.

Nos vindeiros días publicaranse ás bases cos requisitos que deberán cumprir os concellos para presentar as solicitudes destinadas á selección dos xacementos arqueolóxicos nos que se realizarán intervencións coas que se busca a posta en valor do patrimonio arqueolóxico ata 2024.

Cun orzamento de preto de 50.000 euros, realizaranse principalmente traballos de campo para identificar, documentar e caracterizar as formas de alcance da actividade humana no pasado nos xacementos.

LIÑA DE AXUDAS PARA OS PROXECTOS DE COOPERACIÓN

A Deputación de Pontevedra vén de publicar as bases da concesión de subvencións de cooperación ao desenvolvemento dirixidas ás organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ONGD) da provincia co fin de desenvolver proxectos de cooperación en países empobrecidos. Esta liña de axudas conta cun orzamento de 45.000 euros, cunha concesión máxima de 15.000 euros por entidade.

Estas achegas beneficiaron o ano pasado a ONGD da provincia con proxectos que buscaban a mellora das condicións de vida e un desenvolvemento sostible da poboación de Honduras, Bolivia e El Salvador