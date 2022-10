A facultade da 'Boa Cidadanía Canina' iniciará en novembro o seu terceiro curso académico

Formar e concienciar á cidadanía sobre as responsabilidades que implica o coidado das mascotas, na busca dunha convivencia cívica entre humanos e animais, e impulsar promocións de cans e cadelas equilibrados e ben educados, son algúns dos principais obxectivos cos que a Concellería de Benestar Animal lanza a 3ª edición do curso 'Bo Cidadán Canino, Boa Cidadá Canina'. Nunha iniciativa absolutamente pioneira a nivel nacional, as aulas poranse en marcha o xoves 3 de novembro e estruturaranse en dous grupos: un de cachorros (para cans entre os 3 e os 8 meses), cun total de 10 prazas, e outro de adultos (para de 8 meses en adiante), con 15 prazas.

O curso terá unha duración de tres meses (ata xaneiro de 2023) e as clases serán impartidas tódolos xoves de cada mes. "A de cachorros -explica o concelleiro de Benestar Animal, Marcos Rey- desenvolverase en horario de 20:30 a 21:30 horas, sempre nas instalacións que o club DivertiCans ten no lugar de Couso (Lérez), mentres que a de adultos realizarase entre as 21:30 e as 22:30 horas e alternará o campo de Lérez con outros emprazamentos pola cidade. As aulas incluirán contidos prácticos e teóricos, asignando aproximadamente media hora a cada parte e remitindo aos alumnos os apuntes en formato pdf ou audiovisual".

En ámbolos grupos impartiranse conceptos semellantes, se ben nas clases de cachorros prestarase especial atención á socialización, así como á prevención de calquera tipo de problema condutual. Poranse en marcha grupos de whatsapp coa finalidade de mellorar a organización das aulas (medio polo que se farán chegar os apuntes), recomendaranse lecturas durante todo o curso e en cada clase efectuarase un repaso do xa explicado.

Todas aquelas persoas e cans que desexen participar poderán anotarse de balde desde o luns 17 ata o luns 24 de outubro a través do enlace apuntate.pontevedra.gal (pódese solicitar máis información no teléfono de contacto 627 937 281).

GUIÓN DO CURSO: