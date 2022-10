Que facer cando un neno se atragoa ou está inconsciente? Leccións no Hospital Provincial

Técnicas básicas en reanimación cardiopulmonar con nenos no Hospital Provincial © Sergas Técnicas básicas en reanimación cardiopulmonar con nenos no Hospital Provincial © Sergas

Os hospitais Provincial e Montecelo de Pontevedra sumáronse este venres á conmemoración do Día Mundial de Concienciación ante a Reanimación Cardiopulmonar, que se conmemora o domingo 16 de outubro, cunha actividade para dar nocións básicas á poboación sobre como actuar ante un caso de parada cardíaca en adultos e en nenos.

Na entrada do Hospital Provincial un equipo de sanitarios especializados en atención pediátrica, tanto en enfermería como en medicina, ensinou á poboación en xeral e ao persoal sanitario como actuar #ante unha situación de emerxencia con nenos.

A doutora Pilar Crespo, pediatra da unidade de Neonatos do Hospital Provincial, explicou que se ensina á poboación como realizar a RCP pediátrica básica, "as manobras para realizar cando nos atopamos a un neno inconsciente e tamén a desobstrucción da vía aérea, que manobras realizar cando un neno atragoarase para poder liquidalo".

No Hospital Montecelo un equipo sanitario especializado en atención a adultos realizaron as mesmas funcións, todo coa intención de trasladar á poboación "a importancia deste día e de divulgar as manobras á poboación en xeral".

Así, a doutora Pilar Crespo considera que é importante trasladar a "todos os pais e xente rodeada de nenos en colexios e en institucións sanitarias e educativas o coñecemento destas manobras para poder actuar e salvar vidas".